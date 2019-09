Fosta stirista de la Antena si-a dezvaluit tatuajul la mare!

Dupa ce a renuntat la pupitrul stirilor sportive, acolo unde a facut furori de-a lungul anilor, Crina Abrudan a devenit una dintre cele mai active prezente de prin cluburile de fite.

Zilele trecute, stirista de la Antena a fost intalnita in unul dintre cele mai luxoase cluburi din Mamaia, LOFT, acolo unde a mers sa se distreze alaturi de sotul ei Gabi Popescu si cativa amici.

Chiar daca nu mai este de multa vreme in floarea varstei si nici in atentia camerelor de luat vederi, Crina Abrudan are grija de corpul ei si etaleaza o forma de invidiat. Imbracata cu gust, asa cum ne-a obisnuit, si cu privirea ascunsa sub o pereche de ochelari de soare, Crina Abrudan care etala o forma de zile mari a lasat la vedere un amanunt important. Atentia celor din jur a fost atrasa de tatuajul vedetei de pe bratul stang. Se pare ca, in aceasta minivacanta, vedeta a apelat la serviciile unui artist tatuator care i-a ”imprimat” pe brat un frumos tatuaj floral, semi-permanent. Daca sotul ei, fostul fotbalist Gabi Popescu, a ales sa se delecteze cu cateva pahare cu licoare bahica si sa admire, neclintit lumea din jur, fosta stirista chiar daca nu este o dansatoare talentata, s-a miscat de zor pe ritmurile muzicii.

S-a casatorit cu Gabi Popescu in iulie 2017

Crina Abrudan (40 de ani) este cunoscuta telespectatorilor din postura de prezentatoare a stirilor sportive de la Antena 1. Ea a renuntat la pupitrul stirilor in anul 2014. In luna iulie a anului 2017,Crina Abrudan si Gabi Popescu si-au unit destinele. Nasii acestora au fost celebrul tehnician Cosmin Olaroiu si Luminita sotia acestuia.

