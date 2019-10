Fosti consilieri generali ai municipiului Bucuresti, acuzati de trafic de influenta

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, potrivit unui comunicat, au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpații:PIEPTEA CORNEL, la data faptei consilier general și lider de grup al unei alianţei politice în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti (C.G.M.B.), sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influenţă,POPESCU MANUELA VIOLETA, la data faptei consilier general şi preşedinte al Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului de pe lângă Primaria Capitalei, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la trafic de influenţă,Administrator al unei societăți comerciale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la trafic de influenţă,În ordonanţa procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:În perioada 2012 – 2013, inculpatul Pieptea Cornel, în calitatea menționată mai sus, a pretins și primit prin intermediul inculpatei Popescu Manuela Violeta, de la administratorul unei societăți comerciale, sumele de 15.000 euro (remiși în sediul Consiliului General al Municipiului București) şi 150.000 lei, pentru a–și exercita influența asupra consilierilor din cadrul C.G.M.B., în vederea aprobării unui proiect de hotărâre privind Planul de Urbanism Zonal (PUZ) ce privea construirea unui supermarket pe un teren situat în zona Șos. București-Ploiești.Banii au fost remiși în două tranșe înainte și după aprobarea hotărârii ce privea PUZ-ul respectiv (18.12.2012).Celor trei inculpați li s-a adus la cunoştinţă calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.DNA face precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.