Fosti directori ai Autoritatii Rutiere Romane, cercetati de DNA

DNA: Control judiciar și urmărire penală pentru doi foști directori ai Autorității Rutiere Române.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 27 octombrie 2020, a inculpatului ȚUCMEANU ALIN IULIAN, la data faptei director general adjunct în cadrul Autorității Rutiere Române (A.R.R.), sub aspectul săvârşirii, în stare de recidivă postcondamnatorie, a infracțiunii de neexecutare a sancțiunilor penale.În aceeași cauză, procurorii anticorupție au dispus efectuarea urmăririi penale față de suspecta SURULESCU AURELIA, la data faptei director general al Autorității Rutiere Române, sub aspectul săvârşirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:La data de 03 aprilie 2019, prin decizia penală nr. 455/A, judecătorii Curții de Apel București l-au condamnat pe inculpatul Țucmeanu Alin Iulian, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită, la o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani și interzicerea, pe o perioadă de 4 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public (https://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=9432).Deși a luat la cunoștință de dispozițiile deciziei penale mai sus menționate, inculpatul ar fi continuat să exercite funcția de conducere în care fusese numit prin deciziile conducerii Autorității Rutiere Române, nefăcând niciun demers în vederea încetării acestei situații juridice.Cea care l-ar fi menținut în funcție a fost suspecta Surulescu Aurelia care, în calitate de director general al A.R.R., ar fi încălcat cu intenție dispozițiile prevăzute în Codul Muncii și nu ar fi constatat, prin decizie, în termenul legal, încetarea de drept a contractului de muncă pe care inculpatul Țucmeanu Alin Iulian îl avea încheiat cu instituția publică pe motiv de condamnare penală.Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte mai multe obligații, între care:- să nu părăsească teritoriul României decât cu încuviinţarea prealabilă a procurorului competent,- să nu exercite nicio funcție de conducere în cadrul Autorității Rutiere Române.