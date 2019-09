Fostul ambasador considerat ”prost” de catre Trump, Kim Darroch, innobilat

Fostul ambasador britanic în Statele Unite, pe care preşedintele amrican Donald Trump l-a catalogat drept un ”tip foarte prost” şi care a fost nevoit să demisioneze, a devenit marţi membru al Camerei Lorzilor, la recomandarea fostului premier Theresa May, relatează AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Kim Darroch, un diplomat de carieră, a fost înnobilat şi făcut pair pe viaţă, o recompensă onorifică pe care i-a acordat-o Theresa May la finalul mandatului săula conducerea Guvernului, în iulie. El s-a aflat în centrul unei polemici aprige, în urma publicării în presă a unor note diplomatice prea puţin măgulitoare la adresa locatarului Casei Albe. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); În urma acestor divulgări, Trump a dat asigurări că nu va mai avea ”niciun contact” cu Kim Darroch. Diplomatul de rang înalt a sfârşit prin a demisiona, însă nu fără să fi obţinut susţinerea Theresei May. În calitate de pair pe viaţă, Kim Darroch are dreptul să facă parte şi să voteze în Camera superioară a Parlamentului. Londra a deschis o anchetă cu scopul de a găsi responsabilul sau responsabilii care au permis publicarea de către săptămânalul Mail on Sunday a unor raporate confidenţiale transmise de către Kim Darroch, în care îl cataloga pe locatarul casei Albe drept ”instabil” şi ”incompetent”. Ambasadorul a prezentat, de asemenea, administraţia americană drept ”unică în disfuncţionalitatea sa”. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, v ...