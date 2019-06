Fostul antrenor al FCSB, Mihai Teja, ar putea fi noul antrenor al clubului Poli Iași: negocierile incep de saptamana viitoare

După câteva zile de acalmie, lucrurile încep să se mişte la Politehnica Iaşi. Şi asta după o întâlnire la Primărie ce a avut un caracter decisiv, relatează Mediafax.

Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, s-a întâlnit miercuri, 5 iunie, cu conducerea Politehnicii, în speţă preşedintele executiv Adrian Ambrosie şi şeful Comitetului Director Leonid Antohi, iar ideea desprinsă în urma discuţiilor vine să le descreţească frunţile tuturor celor din jurul echipei. Primarul a promis sprijin total echipei, i-a acordat un vot de încredere preşedintelui Adrian Ambrosie şi a promis, pe lângă susţinere financiară, demararea proiectului noului stadion din Copou.

”Am fost împreună cu preşedintele Comitetului Director la Primărie, unde am discutat cu domnul primar despre ultimele două sezoane. A fost o evaluare atât din punct de vedere sportiv, cât şi financiar. Am prezentat situaţia echipei din momentul de faţă, ce bani urmează să intre, ce datorii avem şi am prezentat un proiect în care eu cred foarte mult. Un proiect care poate da un restart la echipă. Dacă acum doi ani am depins de colaborarea cu moldovenii de la Fotbal Hebdo, care au impus un antrenor, anul trecut am depins de colaborarea cu Sabo, anul acesta am ocazia să implementez propriul proiect de redresare a echipei. Un proiect care cred că va da restartul acestei echipe şi care va readuce suporterii la stadion. Vom pune un antrenor valoros, avem un traseu stabilit, ne lipseşte partea financiară. Iar domnul primar ne-a promis sprijin total pentru echipă, atât din punct de vedere financiar, cât şi al infrastructurii. Din câte ne-a spus, va da drumul proiectării noului stadion cât de curând”, a declarat preşedintele executiv Adrian Ambrosie după întâlnirea cu primarul Mihai Chirica.

Edilul le-a spus celor din conducerea clubului că o echipă europeană are nevoie de un stadion european şi a promis că în scurt timp va fi demarată proiectarea noului stadion. Totodată, primarul Mihai Chirica i-a dat un vot de încredere preşedintelui Adrian Ambrosie şi i-a dat mână liberă pentru a aduce un antrenor care să readucă echipa în play-off.

Chirica i-a mulţumit şi lui Flavius Stoican pentru munca depusă la Iaşi, l-a felicitat pentru ce a realizat în Copoi şi i-a transmis mult succes în carieră.

Conform unor surse, Mihai Teja şi-a dat acordul de principiu pentru a prelua echipa ieşeană. Fostul antrenor al FCSB-ului se află acum în vacanţă, în afara ţării şi le-a promis ieşenilor că dacă nu va interveni ceva neprevăzut va veni luni la Iaşi să negocieze contractul şi să semneze cu Poli.