Fostul candidat al PNL la Primaria Constanța, Mohammad Murad, anchetat pentru coruperea alegatorilor

Fostul candidat susținut de PNL la Primăria Constanța, omul de afaceri Mohammad Murad, acum candidat independent la Primăria Mangalia, este cercetat într-un dosar penal pentru coruperea alegătorilor, după ce ar fi împărțit pachete inscripționate cu numele său Poliţiştii constănţeni au deschis o anchetă după ce Mohammad Murad, candidat independent la Primăria Mangalia, a împărţit pachete […] The post Fostul candidat al PNL la Primăria Constanța, Mohammad Murad, anchetat pentru coruperea alegătorilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.