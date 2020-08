Fostul deputat PSD Vlad Cosma, achitat in dosarul sponsorizarii ilegale a campaniei PSD Prahova. Decizia nu este definitiva

Tribunalul Prahova a decis, vineri, achitarea, in prima instanta a fostului deputat PSD, Vlad Cosma, in dosarul in care este acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani. Achitari au fost date si in cazul celorlalti doi inculpati, oamenii de afaceri, Razvan Alexe si Lucian Petrica Usurelu, cel din urma administrator al firmei Allisano Business Park.