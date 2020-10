Fostul director Unifarm, Ionel Adrian, trimis in judecata de DNA pentru o mita de 760.000 de euro

Fostul director Unifarm SA, Adrian Ionel Eugen, a fost trimis in judecata de procurorii DNA in dosarul in care este acuzat de procurorii DNA pentru ca ar fi cerut mita 760.000 de euro pentru un contract de achizitie a echipamentelor de protectie impotriva infectarii cu virusul COVID 19 (250.000 de combinezoane si 3 milioane de masti chirurgicale), la inceputul lunii martie.