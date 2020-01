Fostul șef al BCCOA Brașov: ‘Case RIAL repartizate unor judecatori, procurori și funcționari din Primarie’

Gabriel Florescu, fostul șef la Biroului pentru Combaterea Criminalități Organizate Brașov continuă seria dezvăluirilor pe pagina sa de Facebook. De data această, Gabriel Florescu, prezintă situația de la RIAL Brașov. Plecând de la cazul unui brașovean care avea în îngrijire un copil autist și pe care primarul l-a amenințat că îi ia copilul pentru că a fost nemulțumit de spațiul care i-a fost repartizat, fostul comisar-șef de poliție dezvoltă subiectul, potrivit brasovstiri.ro.

Florescu povestește în postarea de pe pagina de Facebook faptul că un brașovean, Constantin Stan, tatăl unui copil cu autism a cerut o locuință socială. I s-ar fi repartizat o locuință total nepotrivită pentru îngrijirea unui copil cu o asemenea afecțiune. Când părintele ar fi reclamat acest pucru la Primărie, Scripcaru cu sprijinul directorului de la Protecția Copilului Brașov l-ar fi amenințat pe bietul om că dacă nu se mulțumește cu spațiul primit îi va fi luat copilul. Timp de un an ar fi durat conflictul dintre primar și părintele aflat la mila municipalități. Acum Brașoveanul vrea să-și caute dreptatea și a sesizat DNA-ul. Urmare a umilințelor la care a fost supus un am de zile, bărbatul s-a hotărât să le povestească autorităților tot ceea ce știe despre caracatița RIAL Brașov

Gabriel Florescu vorbește despre jaful de la RIAL la care autoritățile au închis până acum ochii. Florescu arată cu degetul spre primarul Scripcaru, care prin repartizarea unor sedii generoase partidelor politice, procurorilor și judecătorilor și-ar fi asigurat imunitate în fața legii.

Comisarul-șef povestește despre folosirea RIAL-ului drept instrument de masare a unor șpăgi pe care dezvoltatorii imobiliari le plăteau primarului, pentru ca acestă să le elibereze autorizații de construire fără a fi eliberate PUZ-uri, PUZ-urile urmând a fi realizate doar după finalizarea construcțiilor. Aceste nereguli au ajuns și în atenția Prefecturii Brașov care, însă, „a pus batista pe țambal”.

Deasemenea DNA a început o anchetă în acest caz, dar cercetările se desfășoară anevoios.

„De la lume adunate….de curand citeam cu stupoare mesajul disperat al unui domn pe nume Stan Constantin, care povestea prin ce a trecut numai pentru ca si-a permis sa ceara o locuinta sociala de la primarul Brasovului, avand in ingrijire un copil autist. Faptul ca i s-a repartizat un gunoi de locuinta si atunci cand a dorit sa-si caute dreptatea, primarul ar fi incercat sa-i ia copilul folosindu-se de o directoare de la Directia de Protectia Copilului (atentie! directoare si nu un lucrator oarecare).

Este normal sa nu aiba locuinte pentru cazuri sociale, primarul Brasovului, pentru ca a repartizat de la RIAL locuinte de serviciu catre procurori si judecatori precum si catre clientela politica la inceput cu chirie pe chirii modice, apoi vandute la preturi neevaluate la cursul imobiliar al pietei. Deasemenea, partidele politice care au batut palma cu edilul, au primit sedii de partid cu chirii simbolice (ca doar este de la stat si nu conteaza sumele incasate). Intr-o cladire generoasa de pe str Lunga se afla sediul PNL pentru care se plateste o chirie catre RIAL, mai mult decat modica. Apoi au fost date diferite birouri catre cosilieri ai primariei, unde ar trebui sa-si faca intalnirile cu cetatenii si unde se platesc chirii nesemnificative. Au fost repartizate deasemenea, anumite birouri pentru organizatiile de cartier si acestea cu sume minore, (ca doar sunt de la stat, nu ?!). Cam toti reprezentatii Consiliului de Administratie ai RIAL (care au fost schimbati in functie de necesitati) au beneficiat direct sau prin interpusi de spatii comerciale, locuinte etc Cert este ca la RIAL nu s-a auzit niciodata de reactualizarea preturilor de vanzare sau de inchiriere a pretul pietei….dar daca tot sunt banii statului, ce mai conteaza ?!

Cand s-au terminat locuintele RIAL, au aparut locuintele cerute de primarie de la dezvoltatorii imobiliari, ce au intrat ca donatie la primarie si au fost repartizate catre procurori, judecatori, angajati ai primariei si diferiti apropiati ai primarului. De unde locuinte sociale pentru cazuri sociale ? Oare aceste locuinte primite de procurori si judecatori au facut autoritatile sa taca si sa nu vada nimic ?!. In aceste conditii, au fost date autorizatii de constructie dezvoltatorilor apropiati primarului, fara a exista PUZ. PUZ-ul fiind facut dupa ce au fost eliberate autorizatiile. In acest sens, in anul 2019, prefectura Brasov a atacat in instanta asemenea autorizatii pe motiv ca au fost date ilegal cerandu-se anularea lor. Dar credeti ca aceste lucruri le vede cineva ? Raspunsul este nu. Doar vin alegerile si nu poate fi deranjat edilul. Toata presa tace, toti au batut palma cu edilul, si cei care incearca sa scrie ceva nu sunt luati in seama. Asa ca mi-am propus eu sa nu tac si sa scot in evidenta tot ceea ce stiu despre neregulile facute de catre edil si nu numai”, a scris fostul șef al BCCOA Brașov pe pagina de Facebook.