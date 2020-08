Fostul șef al Direcției Regim Permise, Mihai Stancu, a incetat din viața. Soția și fiica mulțumesc tuturor celor care le-au fost alaturi

Fostul șef al Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare Vehicule, chestorul Mihai Stancu, a încetat din viață la vârta de 71 de ani, după o lungă luptă cu boala COVID. Un mare iubitor al fotbalului, practicant de sport, chestorul Mihai Stancu a fost timp de 23 de ani, din 1991 și până în 2004, […] The post Fostul șef al Direcției Regim Permise, Mihai Stancu, a încetat din viață. Soția și fiica mulțumesc tuturor celor care le-au fost alături appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.