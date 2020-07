Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, a explicat de ce a ales Pro Romania: 'Victor Ponta este un om inteligent'

Generalul în rezervă Silviu Predoiu, fost șef operativ al SIE și de cinci ori director interimar al serviciului, a mărturisit de ce a optat pentru partidul Pro România, al cărui lider este Victor Ponta, în emisiunea emisiunea „Intrebari esentiale” de la EvZ TV.

„Deci după ce am tăiat rapid câteva din opțiuni am rămas cu câteva. Am început colaborarea cu domnul Ponta în calitate de consilier personal al său în probleme de securitate și politică externă în noiembrie-decembrie 2018. Pe parcursul colaborării cu dumnealui inevitabil am început să iau cunoștință și de modul în care funcționează PRO România, despre problemele acestui partid.

Ce m-a atras este faptul că așa cum am văzut-o eu și cum o văd și astăzi încă este o organizație vie, în formare în care contează aproape fiecare voce, nu vreau să fiu cu lozinci în cap.

(…) M-a atras ideea să particip la o organizație în construcție, organizație în devenire. M-a atras ideea împreună cu toate provocările și cu toate dificultățile pe care le presupune o construcție. Nu în ultimul rând de când sunt înscris în PRO România am putut să constat că este o formațiune și nu fac propagandă doar răspund la o întrebare, o formațiune care aduce în măsură echilibrat comparabilă tineri și maturi, entuziaști și sceptici, oameni aflați la prima experiență politică și oameni care se jură că sunt la urma experiență politică ca să nu spun altfel și vreau să-i cred.

„De ce Victor Ponta pentru că vă spuneam cred, e opinia mea și am dreptul la ea așa cum alții au dreptul să mă contrazică, este un om inteligent, își asumă răspunderea pentru deciziile pe care le ia, este capabil să ia decizii rapid inclusiv în situații complicate. Eu am lucrat de-a lungul timpului în calitatea oficială de cadru de comandă în Serviciul de Informații, am avut onoarea să colaborez cu 2 președinți direct, nemijlocit, cu 7 sau 8 premieri, cu foarte mulți minștri de externe, miniștri, secretari de stat de la comerț, industrie, ș.a.m.d.

Din păcate au fost puțini, poate 3 sau 4 persoane care m-au impresionat cu adevărat prin capacitatea lor de a procesa informația, mă refer la zona din care interacționam eu cu dumnealor, capacitatea de a procesa informația, de a-și asuma răspunderea, de a cere clarificări. Domnul Ponta s-a găsit cu certitudine printre aceștia. Cam astea sunt răspunsurile și în plus de asta aș mai spune ceva ați auzit de mulți politicieni să recunoască că au greșit și să încerce să-și repare greșelile?

Eu nu. Mi se pare iar că domnul Ponta este unul dintre ei. E adevărat că fiecare are dreptul să cântărească și să judece dacă este sau nu sincer. Eu zic că lăsăm rezultatele să vorbească dar cred sincer în intenția dumnealui de a nu mai repeta greșelile”, a declarat Predoiu.