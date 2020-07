Fostul director al SIE, consultantul Silviu Predoiu, este de părere că, pe timp de pandemie, guvernanţii dictează reguli şi norme pe care le încalcă primii, folosesc boala pentru a dezbina şi nu pentru a uni şi caută vinovaţi oriunde, dar nu printre ei, potrivit Mediafax. Silviu Predoiu consideră că deciziile sunt luate de guvernanţi de […] The post Fostul șef al SIE, Slviu Predoiu: Guvernanții folosesc boala pentru a dezbina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.