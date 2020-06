Adrian Ionel, cercetat și plasat sub control judiciar de DNA pentru acuzații de mită în legătură cu achizițiile Unifarm din timpul stării de urgență, nu a contestat în instanța măsura procurorilor, scrie presacurata.ro. Avocatul fostului director Unifarm, Alexandru Morărescu, susține că decizia de a nu contesta măsura procurorilor DNA face parte din strategia de apărare […] The post Fostul șef al Unifarm, mulțumit cu controlul judiciar al procurorilor anticorupție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.