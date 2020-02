Fostul șef BCCO, Gabriel Florescu: 'Reabilitarea unui pod și mansardarea unei școli generale, contracte cu dedicație atribuite fara licitație la Brașov'

Atac devastator al fostului șef al BCCO Brașov, Gabriel Florescu la adresa Primăriei Brașov. Gabriel Florescu dezvăluie o afacere murdară a Primăriei Brașov în repararea Pasajului Fartec. O atribuire directă, de lucrări tipică pentru Primăria Brașov, în care este amestecată la pachet și mansardarea Școlii Generale 19, iar apoi implicată și o a doua firmă care să dubleze în final nota de plată suportată de la buget. Un mod de lucru repetat prin care Primăria Brașov sfidează legea atunci când vine vorba despre contractele atribuite direct firmelor de casă. Un set de dezvăluiri în cascadă ale fostului comisar-șef, pe care organele de anchetă din Brașov nu le aud și nu le înțeleg, potrivit brasovstiri.ro.

„De la lume adunate si inapoi la lume date…in cele ce urmeaza, as vrea sa ma refer la reparatia podului Fartec, reparatie ce se desfasoara de mai multi ani si unde au avut contracte de achizitii, mai multe societati comerciale. In cele ce urmeaza, am sa ma opresc la ultimul contract intocmit de catre Primaria Brasov, evident prin aceeasi procedura de atribuire, negociere fara publicare de anunt, din datele studiate, reiesind cateva aspecte contradictorii pe care am sa vi le prezint.

La data de 26.07.2019, se intocmeste un contract, avand ca obiect principal „Execuția lucrărilor suplimentare la obiectivul de investiții ,,RK Pasaj b-dul Griviței (Fartec)”, contract incheiat in favoarea societatii Recon. Valoarea contractului a fost semnat la suma de 7 746 911.2 lei. Insa, in mod inexplicabil apar cateva situatii contradictorii, negocierea fara publicare de anunt se face pentru cod CPV 45221100-3 Lucrari de constructii pentru poduri (Rev.2), lucrarea privind Execuția lucrărilor suplimentare la obiectivul de investiții ,,RK Pasaj b-dul Griviței (Fartec), insa atunci cand studiem capitolul – II.1.4) Descriere succinta: Executarea de lucrări suplimentare conexe la obiectivul de investiții ,,Etajare/Mansardare Școala Generală nr. 19”- de asemenea, la capitolul -II.2.4) Descrierea achizitiei publice: (natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele) Executarea de lucrări suplimentare conexe la obiectivul de investiții ,,Etajare/Mansardare Școala Generală nr. 19”- la un alt capitol intalnim informatia urmatoare – II.2.14) Informatii suplimentare: Executantul se obligă ca în termenele convenite să execute lucrările suplimentare conexe la obiectivul de investiții

,,Etajare/Mansardare Școala Generală nr. 19”, astfel cum rezultă din Proiectul tehnic întocmit de SC ROZINI SRL, cu respectarea obligațiilor specificate în oferta tehnică și în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini – la capitolul – DENUMIRE CONTRACT Execuția lucrărilor suplimentare la obiectivul de investiții ,,RK Pasaj b-dul Griviței (Fartec), NUMAR / DATA 199 / 26 iul. 2019, OFERTANT CASTIGATOR RECON / 3623887, VALOARE CONTRACT

7 746 911.2 RON – dupa aceste informatii, se pune intrebarea, firma RECON efectueaza lucrari si la scoala 19 si la pod Fartec ?! In acest caz, constat ca la diferenta de 2 luni de acest contract, mai precis in data de 23.09.2019, se incheie un nou contract, (evident tot prin negociere fara publicare de anunt), cu societatea Hix Consulting, asociat dl Popescu Daniel, in valoare de 736 077.09 lei, pe o perioada de 4 luni, pentru „Etajare/Mansardare Școala Generală nr.19-lucrări suplimentare conexe”. Dupa aceste informatii, se poate trage concluzia ca pentru acelasi obiectiv, sunt doua contracte in vigoare, cel de-al doilea contract fiind intocmit in termenul de valabilitate al primului contract. Intrebarea care se pune este, daca firma Recon efectueaza lucrari la podul Fartec si scoala 19 (asa cum rezulta din informatiile publice), atunci cum se poate ca si Hix sa poata sa faca aceeasi lucrare ? Daca vom studia datele cand au fost intocmite contractele, am putea sa concluzionam ca, primul contract este mai viabil decat cel de-al doilea, deoarece la data de 23.09.2019, elevii au inceput deja scoala si putin probabil sa se fi executat lucrari de etajare si masardare cu elevii la scoala. Probabil ca numai autoritatile pot stabili care dintre societati au efectuat aceasta lucrare si cine ar fi incasat sumele aferente.

La ambele contracte la rubrica – 1. Justificarea alegerii procedurii negociate fara publicarea prealabila a unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare în conformitate cu articolul 32 din Directiva 2014/24/UE, gasim urmatoarea explicatie hilara : absenta concurentei pentru motive tehnice. Deci sa intelegem ca in afara firmelor Recon si Hix, alte societati nu ar fi putut indeplini conditiile tehnice de executie ?! De aceea nu a avut loc nici o licitatie pe SICAP ? Si daca nu s-a intrat pe SICAP, de unde a stiut comisia de adjudecare a ofertei, ca exista „absenta concurentei pentru motive tehnice”?!

Dupa cum ati observat dragi brasoveni, pe podul de la Fartec a aparut o sera, in care ne putem astepta la plantarea de rasaduri si in nici un caz, de finalizarea lucrarilor la acest pod, scadenta in data de 26.martie 2020, asa cum rezulta din contract.

Cetateni ai Brasovului stati linistiti ca banii dvs si de data aceasta, au mers acolo unde trebuie !”, a scris Gabriel Florescu pe pagina sa de Facebook.