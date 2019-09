Fostul international Ovidiu Petre este analist video la FCSB

Directorul sportiv al FCSB, Narcis Răducan, a declarat că fostul internaţional Ovidiu Petre este analist video în staff-ul antrenorului Bogdan Argeş Vintilă, potrivit news.ro.

"E tot timpul lângă noi, lângă antrenor, lângă jucători. Nu poate fi antrenor secund pentru că nu are studiile necesare. Este analist video şi îl sprinjină pe Bogdan Vintilă. Pentru asta are, are curs de IT. Este foarte util antrenorilor, este respectat de jucători, are un statut aparte, în sensul că este un fost jucător din echipa naţională, un fost căpitan al fostei Steaua. A jucat aici a făcut performanţă, a plecat mai departe, a jucat şi în cupele europene şi s-a întors la club. Este util chiar dacă nu poate sta pe bancă. Este foarte util în pregătirea jocurilor şi atunci indiferent că va sta în tribună sau pe bancă îşi aduce aportul la perfromanţele echipei", a declarat Răducan, la Pro X.

Ovidiu Petre, 37 de ani, a jucat la FC Naţional, Galatasaray, Politehnica Timişoara, FC Steaua, Al-Nassr şi Modena, iar la echipa naţională a evoluat de 23 de ori. El a fost manager sportiv al clubului ACS Poli Timişoara.