Fostul mare atacant al Universitații Craiova, Rodion Camataru: 'Andrei Ivan are nevoie de timp pentru a se acomoda la echipa'

Fostul mare atacant al Universității Craiova, Rodion Cămătaru, 61 de ani, a vorbit despre partida Craiova – Dinamo, de la Severin, care se va disputa luni seară de la ora 20:30, anunță MEDIAFAX.

”Nu mă duc la meci că am alte treburi mult mai importante de rezolvat, dar o să am eu ocazia să mă duc la alte partide. Însă este clar că disputa dintre cele două formații va fi una interesantă. Se vor întâlni doi antrenori foarte buni, iar în plus de acest lucru, după mine, cele două echipe au și cei mai buni portari din Liga 1. Pigliacelli și Piscitelli sunt cei mai buni portari din Liga 1. ″, a declarat Cămătaru pentru ProSport. El a vorbit despre Andrei Ivan, dar a și explicat de ce în acest moment Victor Pițurcă nu are o echipă care să se bată cu șanse reale pentru titlu.

”Am văzut că Andrei Ivan nu se simte în apele lui, iar eu zic că trebuie să avem răbdare cu el. Nu este ușor să pleci de pe cai mari din România, iar apoi să te trezești că tot la echipa de unde plecasei te întorci ca să joci titular. Îi trebuie o perioadă de acomodare, iar eu zic că Piți chiar îl folosesște pe poziția pe care trebuie. Însă este clar că și lui Pițurcă îi trebuie o perioadă ca să omogenizeze un prim „11”. Eu zic că Pițurcă are nevoie ca de aer de cantonamentul din această iarnă. Abia atunci putem spune că el își pune amprenta cu adevărat pe jocul echipei. Dacă nu ai o echipă omogenă, atunci nu poți să emiți pretenții să te bați cu Dan Petrescu în lupta pentru titlu. Am văzut că Piți tot face schimbări prin echipă, deci nici el încă nu este convins sută la sută de pe un prim 11, care să joace legat trei-patru jocuri.

Cu Dinamo nu o să fie deloc ușor, deoarece Prunea și cei de la Dinamo în mod sigur vor găsi ei o soluție să își motiveze jucătorii. Le vor promite mai mult ca sigur niște plăți din restanțe sau le vor promite niște prime, este stilul caracteristic al lui Dinamo de motivare. De la Dinamo îmi place foarte mult Nistor. Dacă Dinamo mai avea în echipă vreo doi-trei jucători ca Nistor, atunci echipa asta era mult mai în față în clasament. Totuși, în acest moment Craiova este mai valoroasă ca Dinamo”, a încheiat Cămătaru.