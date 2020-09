Fostul ministru al Educatiei Mircea Miclea: Vor fi elevi care nu vor putea asimila materia. Ministerul trebuie sa aloce bani pentru studii de recuperare

Mircea Miclea, fost ministru al Educatiei, considera ca in noul an scolar, in conditiile epidemiei de COVID-19, profesorii vor trebui sa se mobilizeze mult mai bine pentru ca invatamanul facut in conditii de pandemie sa fie eficient. Acesta spune ca Ministerul Educatiei va trebui sa aloce fonduri pentru a asigura recuperarea materiei.