Fostul ministru al finanțelor Ioana Petrescu se intoarce la Harvard pentru un an

Fostul ministru al finanțelor Ioana Petrescu a acceptat oferta Universităţii Harvard de a activa un an ca Visiting Research Fellow la John F. Kennedy School of Government, facultatea de politici publice din cadrul Harvard. Ioana Petrescu a făcut anunțul printr-o postare pe Facebook. Înainte de a intra în Guvern în 2014, Ioana Petrescu venea direct The post Fostul ministru al finanțelor Ioana Petrescu se întoarce la Harvard pentru un an appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.