Fostul ministru al Justitiei, Raluca Pruna, despre cazul Laurentiu Baranga: "Trebuie sa restituie toti banii publici pe care i-a incasat"

Laurentiu Baranga, fost presedinte al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), a fost audiat duminica la Parchetul General, in dosarul in care a fost retinut de procurori pentru inselaciune, el fiind suspectat ca si-a falsificat diploma de Bacalaureat. Judecatoria Sectorului 5 a respins propunerea de arestare preventiva, asa ca Laurentiu Baranga va fi arestat la domiciliu in urmatoarele 30 de zile. Decizia poate fi contestata.