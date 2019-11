Fostul ministru al Muncii baga PNL in SPERIEȚI: Au toate motivele sa se teama de ce vor gasi la minister

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a ajuns în urmă cu puțin timp la ministerul Muncii, acolo de unde le-a transmis liberalilor un avertisment tăios după ce au preluat guvernarea.

"Eu niciodată nu o să vorbesc de bugetul de pensii pe deficit sa excedent pentru că nu e treaba pensionarilor. Pensiile trebuie să fie plătite. Probabil doamna ministru are în plan să facă un audit să vadă ce găsește nu e nicio problemă. Are motive să fie îngrijorată de ce preia, pentru că trebuie să respecte programe de creștere a pensiilor, a salariilor și sper să reușească. Din păcate, am văzut în discursul din Parlament că domnul premier nu și-a asumat că nu va fi modificată legea pensiilor", a declarat Budăi.