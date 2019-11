Fostul ministru Bogdan Niculescu Duvaz a murit sambata la varsta de 70 de ani

Bogdan Niculescu Duvăz, fost ministru în Guvernele Petre Roman, Victor Ciorbea şi Adrian Năstase a murit sâmbătă. Bogdan Niculescu Duvăz a intrat în politică în 1990, fiind secretar al Frontului Salvării Naţionale (FSN). A făcut parte din Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională (CPUN), iar în perioada iunie 1990 – septembrie 1991 a condus Ministerul Tineretului The post Fostul ministru Bogdan Niculescu Duvăz a murit sâmbătă la vârsta de 70 de ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.