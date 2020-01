Fostul ministru Daniel Chitoiu, pus sub acuzare pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa

Fostul ministrua fost pus sub acuzare, joi, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, în dosarul accidentului rutier în care a fost implicat, soldat cu decesul a două persoane.Informaţia a fost confirmată pentru AGERPRES de purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, Cătălin Arsene.Daniel Chiţoiu s-a prezentat joi la sediul Parchetului din Argeş, unde a fost anunţat că are calitatea de suspect în dosar.La plecare din sediul Parchetului, Daniel Chiţoiu a fost reticent în a răspunde întrebărilor puse de jurnalişti."Particip la toate procedurile procesului de cercetare penală. Astăzi am participat la una din proceduri... Nu declar nimic acum", a spus Chiţoiu.Daniel Chiţoiu a negat că ar fi vorbit la telefon în momentul accidentului şi a spus că nu a discutat cu familia victimelor.