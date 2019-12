Fostul ministru Eugen Teodorovici vorbește despre un nou proiect politic, dupa un an in care a pierdut toate funcțiile: 'Am invațat enorm din propriile greșeli'

După un an în care a pierdut atât funcția de ministru al Finanțelor, cât și pe cea de președinte executiv al PSD, Eugen Teodorovici vorbește despre un nou proiect politic. Acesta afirmă că a învățat din propriile greșeli în 2019.

„Sper ca fiecare dintre voi să poată, acum, la final de an, să spună că a făcut un pas înainte, indiferent de încercările și provocările din plan personal și profesional.

La rându-mi, consider că am făcut mult din ceea ce mi-am propus pentru acest an, chiar dacă nu atât cât mi-aș fi dorit.

A fost un an cu reușite, cu mulțumiri și cu dezamăgiri, dar, cel mai important, a fost un an în care am învățat enorm atât din propriile greșeli, dar și din ale celorlalți. Am învățat că trebuie să țin cont de rigorile jocului politic și să fiu mai tenace și mai atent în promovarea ideilor și în susținerea argumentelor.

Și chiar dacă au fost unii pripiți sau chiar rău intenționați, care au dat o tentă negativă ideii privind noul proiect politic, voi continua să dezvolt argumentele care susțin propunerea mea în legătură cu acest proiect. Pentru că eu cred în forța argumentelor pe care sunt dispus oricând să le aduc la masa dialogului cu toți cei care înțeleg să creadă în destinul poporului român și al României.

Am mai învățat în acest an că trebuie să îmi pese de toți cei cărora nu le pasă de mine și să aleg cu mai multă grijă între prieteni și...."prieteni".

Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care credeți în mine, ca om și ca politician, celor care credeți în #insistpentruRomania și în ideea unui nou proiect politic, dar și celor care mi-ați spus NU, pentru că ați reușit să îmi dezvoltați rezistența absolut necesară în lupta politică și în viață, în general.

Pentru noul an vă doresc tuturor să continuați să vă urmați visele, aspirațiile, proiectele sau planurile de viață cu speranță și încredere.

La mulți ani!”, scrie Teodorovici pe Facebook.