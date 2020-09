Fostul ministru Mihnea Costoiu: 'Sistemul hibrid este o solutie de avarie. Responsabilitatea este lasata pe umerii parintilor si profesorilor'

Fostul ministru pentru Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, Mihnea Costoiu, consideră că sistemul de învăţare hibrid reprezintă o "soluţie de avarie", iar responsabilitatea este lăsată pe umerii părinţilor şi profesorilor, potrivit AGERPRES.

''În primul rând este o dezorganizare totală, iar şcolile sunt lăsate, profesorii, părinţii şi elevii sunt lăsaţi de izbelişte să se descurce cum pot. În al doilea rând, sistemul hibrid este o soluţie de avarie şi este lăsată această responsabilitate pe umerii părinţilor şi profesorilor. (...) După cum ştiţi, o parte dintre elevi, indiferent de soluţie, nu au acces la tablete", a declarat pentru AGERPRES fostul ministru.

În opinia sa, soluţiile propuse pentru începerea anului şcolar 2020 - 2021 sunt şi ele unele de "avarie".

"Soluţiile la preunivesitar sunt soluţii de avarie. Eu personal sunt profund nemulţumit de felul în care începem anul universitar alături de întreaga societate românească. (...) Vorbesc de cei care conduc unităţile de învăţământ şi care sunt într-o situaţie absolut disperată. Pentru că, dacă de principiu vorbind descentralizarea este un lucru bun, fuga de responsabilitate, de fapt, a înlocuit aşa-zisa descentralizare, pentru că, la nivelul Guvernului, la nivelul Ministerului Educaţiei, la nivelul Ministerului Sănătăţii toată lumea (...) s-a spălat pe mâini şi a mutat responsabilitatea la şcoală fără să dea şcolii nimic din ceea ce trebuie să aibă şcoală. Nu are resurse financiare, nu are resurse umane, nu are metodologii foarte clare", a spus Costoiu.

Citește și: Mărturia cutremurătoare a soției lui Emi Pian: ‘Totul a fost planificat. Ei și-au făcut planurile, și mi-au omorât bărbatul’

El a făcut referire la situaţia tabletelor, acuzând MEC de ''ipocrizie''.

"Din informaţiile pe care le am, Ministerul Educaţiei, care trebuia ieri să livreze cele 80.000 de tablete, are la dispoziţie circa 1.500 de tablete pe care le-a promis, nimic mai mult, ceea ce demonstrează încă o dată faptul că nu doar că este haos, dar este şi foarte multă ipocrizie, ca să nu spun minciună", a arătat Mihnea Costoiu.

Acesta a făcut un apel la directorii de unităţi de învăţământ, la profesori, ca în aceste condiţii speciale să încerce să compenseze "prin dăruirea lor lipsurile majore ale acestei perioade şi haosul creat în această perioadă".

"În acelaşi timp, fac un apel către părinţi în a avea înţelegere, în a înţelege situaţia specială şi a sprijini deopotrivă şcoala şi elevii, copiii proprii în a trece prin această perioadă foarte complicată. Ştiu ca şi părinte, ca şi om care lucrează în şcoală cât este de dificil răspunsul la acest apel, dar este singura soluţie pe care o avem acum. Efortul nostru, al fiecăruia dintre noi să ne ajute să salvăm situaţia în care suntem în această perioadă", a transmis fostul ministru.