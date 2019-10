Fostul ministru Raluca Pruna taie avantul USR: Anticipatele, deloc probabile, wishful thinking

Raluca Prună, fost ministru al Justiţiei în Guvernul Cioloş, consideră că alegerile anticipate, variantă vehiculată intens de USR, nu sunt probabile, având în vedere procedura constituţională. Mai mult, pentru punerea în aplicare a unui asemenea scenariu este nevoie de un larg consens politic, lucru din nou foarte puţin probabil. În schimb, Prună susţine că este nevoie de prezentarea unor programe de guvernare, pentru a putea fi studiată alternativa la actuala putere politică.

"Sa presupunem ca moțiunea de cenzura trece joi și cade guvernul Dancila. Ce urmează? Sunt lideri politici care vor sa țină flacara speranței vie și vorbesc despre anticipate ca despre cea mai buna soluție. Da, numai ca e wishful thinking. Eu cred ca anticipatele sunt posibile, însă deloc probabile.

Ce zice Constituția? Articolul 89(1) din Constitutie zice ca Preşedintele „poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură".

Ca sa avem anticipate trebuie așadar întâi de orice ca președintele sa desemneze succesiv doua persoane drept premier și Parlamentul sa le respingă. Când se poate face asta? După alegerile prezidențiale, caci tot Constituția zice la articolul 89(3) ca Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului prezidențial. Mandatul prezidențial in curs ajunge la termen pe 21 decembrie 2019. Dupa maxim 120 zile și cel puțin doua propuneri de premier respinse de parlament, s-ar putea activa mecanismul dizolvării parlamentului. Nu oricum, ci după ce președintele consulta preşedinţii celor două Camere şi liderii grupurilor parlamentare - tot de la articolul 89(1) citire.

Concluzie: nu e imediat, e complicat și presupune alinierea intereselor multor partide parlamentare. Unele fluide caci traseismul este o chestie inca la moda. Întreb: crede cineva ca membrii Parlamentului acesta care nu se vor mai regăsi pe liste pentru viitorul parlament vor accepta sa li se scurteze mandatul? Crede cineva ca unele grupuri parlamentare nu se vor regrupa pentru a bloca dizolvarea? De exemplu, eu nu pariez pe Pro România. Și nici nu cred in epifanii ale traseistilor care ieri pupau inelul lui Dragnea și azi se regăsesc in opoziție fata de PSD. Nimic nu i-ar împiedica sa revină la matca dacă PSD oferă mai mult. Caci pentru mulți, nu e o chestiune de principii ceea ce se întâmpla, nici un moment de criza gravă a țării noastre, nici despre cum sa facă sa fie mai bine. E numai o maximizare a rentelor publice, in care votul e dat cui oferă mai mult. Mai binele, interesul general e o gluma.

Ce mi-as dori este sa văd programe alternative de guvernare. Caci presupunând ca joi cade guvernul Dancila și ca avem anticipate in primăvara lui 2020 nu sunt clare ofertele electorale. Fără PSD, fără penali, sintagme ‘stat de drept și justiție independenta’ fără detalii despre CUM facem asta după ce tocmai am destructurat și statul de drept și am îngenuncheat justiția, nu țin loc de program politic. E ca la shopping: ma uit la oferta și aleg ce mi se pare mai potrivit, după ce analizez. Ce văd acum e o oferta de genul: dacă te strâng pantofii pe care ii ai, arunca-i, da-mi banii azi ca îți dau eu alți pantofi maine. Pe ‘neve’. Not good enough, as vrea detalii înainte sa dau banii", scrie Raluca Prună pe Facebook.