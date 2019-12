Fostul ministru Razvan Cuc, scos din sarite de un ministru PNL: 'Știm ca nu aveți niciun Dumnezeu. Ar trebui sa va crape obrazul de rușine'

Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor din Guvernul Dăncilă, reacționează dur la afirmațiile actualului ministru al Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloș, referitoare la riscul de dezangajare. Cuc îl acuză pe Boloș de miniciună, după ce liberalul a afirmat că România nu a pierdut fonduri europene în 2019 pentru că Guvernul PNL a făcut eforturile necesare.

„Minciuna are picioare scurte. Nu ne desconsiderati pe toti.

Ar trebui sa va crape obrazul de rusine mintind ca, la preluarea mandatului, Romania risca să fie decomisă din prisma neutilizării fondurilor europene aferente programului POIM!

Acum veniți și ne spuneti ca in 2 luni ați rezolvat voi problema. Stim ca nu aveti niciun Dumnezeu si credeti ca puteti face orice.

Poate mai tin minciunile la unii dintre romani, dar nu vor tine la infinit!!!

Dragi romani, fondurile pe care le absoarbe Romania acum și in următorii ani sunt gratie proiectelor lansate și deblocate de guvernarea PSD !

Când am plecat din minister i-am rugat pe cei din guvernul Orban sa nu blocheze proiectele și sa continue tot ce am lasat moștenire (peste 2 miliarde de euro in execuție) -centura Bucureștiului la profil de autostrada, podul de Braila, drum express Craiova -Pitești , linia de cale ferata Gara de Nord-Otopeni), dar și proiecte noi lansate de 6 miliarde euro!

CUM oare putea cel mai mincinos și mai nedemocratic guvern sa lanseaeze ipoteza decomiterii fondurilor europene????? Foarte simplu: așa cum fac cu tot ce isi propun, mai întâi tipa ca istericii, după care se lauda pe munca altuia !

Voi publica, pentru a face diferenta, lista proiectelor semnate pe fonduri europene pentru a nu mai exista niciun dubiu cu privire la acest subiect. Oamenii vor judeca si mitul lansat de PNL se va spulbera!!!”, scrie Răzvan Cuc pe Facebook.