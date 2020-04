Fostul ofițer MAI care a bagat in carantina Spitalul Gerota, imbolnavind zeci de persoane, a fost externatt

Fostul ofițer MAI care i-a mințit pe medicii de la Spitalul Gerota, spunând că n-a fost plecat în străinătate, și a infectat zeci de persoane, printre care și 17 cadre medicale, a fost externat din spital, scrie hotnews.ro. ​ Bărbatul în vârstă de 60 de ani, fost ofițer de Poliție, a declarat la momentul internării, The post Fostul ofițer MAI care a băgat în carantină Spitalul Gerota, îmbolnăvind zeci de persoane, a fost externatt appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.