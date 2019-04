Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir, semnal de ALARMA dupa declaratiile generalului (r) Dumbrava: 'Baiatul asta prezinta un risc contra-informativ grav'

Fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir reacţionează dur la afirmaţiile generalului (r) Dumitru Dumbravă, fost şef al juridicului SRI, despre cazul primarului din Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău. Dumbravă l-a criticat pe Cozmin Guşă pentru că l-a prezentat pe Gutău ca pe o victimă a abuzurilor din justiţie, fără să menţioneze toate problemele penale ale acestuia. Mesajui celui care a lansat ideea justiţiei - câmp tactic pentru SRI este plin de insinuări despre diverse personaje. În replică, Dragomir vede afirmaţiile lui Dumbravă ca pe un autodenunţ şi consideră că generalul în rezervă reprezintă un pericol chiar pentru SRI.

"Auto-denuntul lui Mitica

Dumbrava isi da arama pe fata.

Iata auto-denuntul unui frustrat:

Ne arata el ce dosare sunt, ce informatii, cine e vinovat si cine e inocent (vorba aia “las ca stim noi”), cum trebuie judecate, de cine si in ce fel, cine e incompatibil, cine e de la “est” sau de la vest (se vede ca nu a lucrat niciodata munca adevarata de informatii) si ce “stie” el.

Acum intelegem foarte bine cum lucrau ei in campul tactic si cum decideau ei ce si cum.

Cateva precizari:

1. Omul e atat de frustrat incat prevad ca se va auto-detona cu splendoare.

2. Daca asta a fost general, nu va lasati pacaliti de el. Va rog sa ma credeti ca nu toti generalii sunt asa. In toate serviciile noastre, sunt si oameni de mare calitate.

3. Baiatul asta, in dorinta sa de razbunare si de atacare a serviciului, prezinta un risc contra-informativ grav.

4. Ca sa vedeti cine indrazneste sa vorbeasca de cine: Mircia Gutau chiar a facut lucruri pentru oameni in viata asta. Mergeti la Valcea si vedeti cu ochii vostri. Mitica a papat salariul statului ca un furacios (plagiat) si a carat in geanta niste plicuri galbene. Asta e tot ce a facut el pentru tara.

5. Din diferite motive, pe care nu le voi explica aici, factorul politic il acopera pe Dumbrava oprind declasificarea audierii sale de la Comisia SRI. Am adresat acum 4 luni o scrisoare deschisa domnului Manda si Directorului Hellvig. Fara raspuns pana azi. Romanii (abuzati sau ne-abuzati) au dreptul sa stie, sa inteleaga cine ne-a adus in starea in care suntem astazi.

In rest, sa ii uram cu totii, in cor, succes lui Dumbrava: zi-le Mitica, asa cum le zici tu nu le mai zice nimeni.

O duminica binecuvantata tuturor.

Later edit. Daca Mitica e atat de tare in gura, destept “epistemic”, bun si curat, sa vina la Valcea la anul sa candideze impotriva lui Gutau", scrie Daniel Dragomir pe Facebook.

