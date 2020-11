Fostul parlamentar Cristian Rizea, arestat pentru 18 zile la Chișinau, in vederea extradarii

Judecătoria Chișinău sediul Ciocana a emis mandat de arest de 18 zile pe numele fostului deputat român PSD, Cristian Rizea. Decizia a fost luată cu puțin timp în urmă, anunță jurnaliștii deschide.md. Pe 4 noiembrie, Ministerul român Justiției a cerut autorităților din Republica Moldova extrădarea lui Cristian Rizea, care are de executat în România o […] The post Fostul parlamentar Cristian Rizea, arestat pentru 18 zile la Chișinău, în vederea extrădării appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.