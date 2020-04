Fostul portar al lui Real Madrid, Agustin Rodriguez, s-a vindecat de COVID-19

Agustin Rodriguez, fostul portar al echipelor spaniole de fotbal Real Madrid şi Tenerife, a anunţat că s-a vindecat după ce a fost infectat cu virusul COVID-19, în urmă cu 20 de zile, dintre care 14 a fost ''destul de afectat'', transmite EFE.

''Din fericire, acum sunt bine. Au fost, însă, destul de afectat în primele zile. A fost o săptămână oribilă. Mi-a fost teamă că va reveni pneumonia şi gripa care am suferit-o în urmă cu patru ani'', a spus Agustin (60 ani).

''Am avut o stare generală de rău. Mă durea tot corpul, în special capul şi spatele... Nu puteam să dorm. Am fost izolat într-o cameră timp de 15 zile. M-am speriat când mi-a fost greu să respir, dar a durat doar 24 de ore. În ceea ce priveşte febra, am avut doar 38 de grade'', a relatat fostul fotbalist, care a dezvăluit că a ''slăbit şase kilograme'' în această perioadă.

Agustin Rodriguez Santiago a evoluat la Real Madrid între 1980 şi 1990, câştigând şase titluri de campion al Spaniei, două Cupe ale Spaniei şi două Supercupe, iar apoi a jucat la Tenerife până în 1994.