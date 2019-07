Fostul presedinte peruvian Alejandro Toledo, arestat in SUA

Alejandro Toledo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul presedinte peruvian Alejandro Toledo a fost arestat in Statele Unite si ar putea fi extradat in Peru, a anuntat ministrul peruvian al Justitiei, informeaza Reuters. Toledo, care a fost presedinte intre 2001 si 2006, a fugit din Peru si este cautat de autoritati pentru ca ar fi primit 20 de milioane de dolari de firma braziliana de constructii Odebrecht ca mita pentru oferirea unui contract public. Peru a cerut oficial extradarea sa din SUA acum un an. Intalnire SOC: SUA si Rusia, decizie care va influenta viitorul intregii omeniri Toledo, in varsta de 73 de ani, a fost arestat in California. El a negat acuzatiile. Avocatul lui Toledo din Peru, Heriberto Benitez, a declarat pentru postul local ...