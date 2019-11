Fostul primar al New York face pasi grabiti spre presedintia SUA - Care e ultima miscare a fostului edil

Fostul primar al New Yorkului Michael Bloomberg s-a apropiat şi mai mult vineri seară de candidatura la Casa Albă înscriindu-se candidat la primarele democrate din statul Alabama, notează AFP, citată de AGERPRES.

Miliardarul american, fondatorul agenţiei de informaţii financiare care îi poartă numele, nu a anunţat oficial că se lansează în cursa pentru prezidenţialele din 2020, dar a făcut cunoscut că se gândeşte la această posibilitate. Depunerea candidaturii în acest stat din sudul SUA, unul din primele care va închide lista de candidaţi, îi permite să păstreze toate opţiunile deschise.Mai devreme în cursul zilei de vineri, după anunţul Michael Bloomberg că se gândeşte la o lansare a candidaturii, fostul vicepreşedinte Joe Biden, favoritul cursei democrate, a dorit să se arate încrezător."Este binevenit. Michael este un băiat bun", a declarat Joe Biden aflat la Concord, în New Hampshire, unde şi-a depus oficial candidatura pentru primarele din acest stat influent, fiind unul dintre primele care vor vota în februarie.Dacă se va confirma, prezenţa lui Michael Bloomberg în cursă ar putea fi periculoasă pentru fostul vicepreşedinte, în pierdere de viteză cu trei luni înainte de primul scrutin. Amândoi afişează o poziţie centristă.Insistând asupra faptului că nu are "nicio problemă" cu o eventuală intrare în cursă a lui Michael Bloomberg, Joe Biden a afirmat despre sine că este cel mai în stare să îl împiedice pe Donald Trump să câştige un nou mandat."Sunt cu mult înainte în ultimele sondaje pe care le-am văzut", în special în statele cheie pentru a câştiga Casa Albă, atât "în faţa lui Trump", cât şi a numeroşilor candidaţi la învestitura democrată, a subliniat el.Şi el miliardar în vârstă de peste 70 de ani, preşedintele american a reacţionat cu dispreţ în faţa unei posibile candidaturi a lui Michael Bloomberg."Micul Michael va eşua", a afirmat Donald Trump, referindu-se la înălţimea lui Bloomberg, 1,70 metri. "Cred că o să-i dăuneze lui Biden", a adăugat el.Omul de afaceri miliardar - locul 9 pe plan mondial, conform Forbes - a anunţat în martie că nu va lua parte la alegeri, având în vedere că în cursă se află deja circa 20 de democraţi şi în plus nu doreşte să submineze şansele fostului vicepreşedinte Joe Biden, care se situează, asemenea lui, pe o poziţie centristă.Vineri, purtătorul său de cuvânt, Howard Wolfson, a afirmat însă că Michael Bloomberg este sceptic că vreunul dintre actualii candidaţi democraţi îl poate învinge pe preşedintele republican Donald Trump anul viitor.