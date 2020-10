Fostul primar al unei comune argesene, retrimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu in forma continuata

Fostul primar al comunei argesene Bradu, Costel Zamfir, a fost retrimis in judecata de DNA Pitesti pentru abuz in serviciu in forma continuata, dupa ce ar fi intocmit sau alterat inscrisuri oficiale pentru a stabili, nelegal, dreptul de proprietate al unor persoane pe suprafete de teren care apartineau, de fapt, altora.