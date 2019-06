Fostul primar bacauan Romeo Stavarache, eliberat conditionat

Romeo Stavarache google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romeo Stavarache, fostul primar al Bacaului, ar putea iesi din inchisoare, in conditiile in care magistratii Judecatoriei Vaslui au decis astazi, eliberarea conditionata a acestuia, dar decizia nu este definitiva. Romeo Stavarache a fost condamnat in noiembrie 2017 la 4 ani de inchisoare pentru luare de mita. Acesta si-a ispasit pedeapsa in Penitenciarul Vaslui. DEFINITIV! Romeo Stavarache, condamnat la patru ani de inchisoare cu executare In urma cu mai bine de o luna, fostul edil a cerut eliberarea conditionata, iar solicitarea sa a fost dezbatuta de magistratii Judecatoriei Vaslui pe 5 iunie si a ramas in pronuntare pentru data de 11 iunie. Purtatorul de cuvant al Judecatoriei Vaslui, Iolanda Lun ...