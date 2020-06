Fostul primar Tudor Pendiuc si fostul senator Mircea Andrei, tandemul propus de Partidul Ecologist pentru alegerile locale

Partidul Ecologist Român (PER) se pregăteşte de alegerile locale cu o echipă din care fac parte şi numeroase personalităţi care au făcut deja istorie în politică. În judeţul Argeş, ecologiştii se bazează pe un tandem format din Tudor Pendiuc, fost primar al Municipiului Piteşti, şi Mircea Andrei, fost senator.

În vârstă de 65 de ani, Tudor Pendiuc a fost primar al municipiului Piteşti între anii 1992 şi 2016. În 2016 a candidat ca independent pentru al şaptelea mandat de primar al municipiului Piteşti, însă a fost învins la limită de fostul viceprimar Cornel Constantin Ionică, reprezentantul PSD. Tot în 2016 a candidat din partea ALDE pentru o funcţie de senator.

Mircea Andrei (56 de ani) a fost senator în legislatura 2008-2012 pe listele PDL Dâmbovița. A fost procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, dar a optat pentru avocatură în 1996. Un an mai târziu a intrat și în politică. În 2015 a înfiinţat Partidul pentru Argeş şi Muscel, care a fuzionat cu Partidul Ecologist în februarie 2020.

În acest moment, în sondaje, Partidul Ecologist Român are 2% la nivel naţional. Prin aruncarea în lupta electorală a unor nume cunoscute, cum sunt Tudor Pendiuc, Antonie Solomon, Gabriel Berca, Teodor Niţulescu sau Mircia Gutău, PER speră la o prezenţă mai importantă în consiliile locale, în consiliile judeţene şi chiar la conducerea unor primării. Pe lista candidaţilor PER se numără vechi politicieni mai puţin activi în ultimii patru ani, dar şi personalităţi din mediul de afaceri, cu notorietate pe plan local.