Fostul procuror Mircea Negulescu sare in apararea procurorului care nu a permis intervenția ce o putea salva pe Alexandra

Fostul procuror DNA Mircea Negulescu a reacționat după tragedia de la Caracal acuzând clasa politică de slăbirea instituțiilor de forță ale țării prin control politic

„Alexandra a murit pentru ca o parte din politicienii Romaniei au avut interes ca institutiile de forta ale tarii sa devina slabe, sa poata fi controlate.

Nu putem sa invinovatim un procuror, politist,jandarm, ca nu a actionat in timpul derularii unei infractiuni flagrante, cand o parte a Puterii legislative ca reprezentanti ai electoratului au creat institutii care sa traga la raspundere functionarii, care pe fond vor sa-si faca datoria.

In cazul unei infractiuni flagrante nu esti tinut sa patrunzi in perchezitie de un mandat dat in conditiile legii care impune patrunderea dupa orele 6.00.

Nu vreau sa fiu in mintea celor care au stat la poarta.

Nu vreau sa gandesc sa traiesc ceea ce au simtit din punct de vedere uman.

Pana la urma, lipsa de curaj, teama de a nu fi chemat sa dai cu subsemnatul la noi institutii infiintate,naste monstrii.

Iarta-ne Alexandra ca ai murit cu toate autoritatile la poarta.

Dumnezeu sa ne ierte si sa-ti odihneasca sufletul.

Mai presus de lege este constiinta care nu doarme si care in fiecare clipa ne va aduce aminte ca nu am actionat potrivit convingerilor noastre de teama sa nu raspundem in fata institutiilor care nou infiintate vor in fapt sa favorizeze infractorii!

Nihil Sine Deo”, scrie M;irce Negulescu.

Procurorul Mircea Negulescu, care a activat la DNA Ploiești, este exclus din magistratură la 30 ianuarie 2018