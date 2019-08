Fostul producator american Harvey Weinstein va fi prezentat luni unui judecator pentru o noua acuzatie de viol

Fostul producător american Harvey Weinstein, deja acuzat în două cazuri de agresiune sexuală, va apărea luni dimineaţă în faţa unui tribunal din New York pentru a fi înştiinţat despre o nouă punere sub acuzare, potrivit unui purtător de cuvânt al procurorului din Manhattan, informează news.ro.

Conţinutul actului de acuzare nu a fost precizat imediat şi purtptorul de cuvânt al procurorului Cyrus Vance a refuzat orice indiciu. Însă, potrivit mass media americane, ar fi vorba despre actriţa Annabella Sciorra, cunoscută în special pentru rolul ei din serialul "The Sopranos", scrie Le Figaro.

"Va fi acolo luni", a declarat Damon Cheronis, unul dintre avocaţii fostului producător. "El va pleda nevinovat", a adăugat acesta.

Mult timp considerat drept unul dintre cei mai influenţi producători de la Hollywood, Harvey Weinstein, 67 de ani, va fi judecat începând cu 9 septembrie de tribunalul din Manhattan. Weinstein a decis să pledeze nevinovat pentru cinci capete de acuzare, inclusiv pentru cele de viol şi de agresiune sexuală. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o sentinţă pe viaţă.

Ministerul public îl acuză pe Harvey Weinstein că ar fi agresat sexual două femei în 2006 şi 2013. Săptămâna trecută, The New York Times a indicat faptul că avocaţii procurorului Vance au obţinut o nouă punere sub acuzare de un mare juriu care i-ar permite actriţei Annabella Sciorra să depună mărturie.

Acum în vârstă de 59 de ani, ea afirmă că a fost violată de Weinstein la începutul anilor '90.

În octombrie 2017, într-un articol NY Times zeci de femei îl acuzau pe Harvey Weinstein, producător premiat cu Oscar, de hărţuire şi agresiune sexuală. Majoritatea incidentelor la care era făcut referire datau din anii 1990, dar pe parcurs au fost aduse în discuţie şi evenimente recente. Acela a fost punctul de plecare pentru mişcările #MeToo şi #TimesUp. După mai multe valuri de acuzaţii aduse lui Weinstein, The Weinstein Company a intrat în faliment în martie 2018. Deşi Harvey Weinstein a ajuns la înţelegeri în mai multe procese, el încă este acuzat în zeci de cazuri.