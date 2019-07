fostul rege al malaysiei a divortat de sotia sa fosta miss moscova pentru care renuntase la tron 22676 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa ce la inceputul acestui an, sultanul Muhammad V a renuntat la tronul Malayesiei pentru a se putea casatori cu Rihana Oksana Voevodina, fosta Miss Moscova, la doar cateva saptamani dupa ce aceasta nascut, el a divortat. Motivele acestui divort, confirmat de surse oficiale, nu sunt foarte clare, dar presa tabloida speculeaza ca fostul rege ar fi aflat ca, acum cativa ani, sotia lui ar fi facut sex in piscina, scena fiind difuzata intr-un reality show din Rusia. Rihana Oksana, fosta Miss Moscova, a postat pe Instagram prima fotografie de la nunta in urma cu cateva saptamani, punand atunci capat speculatiilor si zvo ...