Fostul secretar de stat MAI Adrian Petcu, dat afara de Viorica Dancila, victorie in instanța

Curtea de Apel București a suspendat decizia premierului Viorica Dăncilă de eliberare din funcție a lui Adrian Petcu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne. Conform ziare.com, efectele hotărârii prim-ministrului sunt suspendate până la momentul unei decizii definitive a instanțelor. Adrian Petcu a fost eliberat din funcția de secretar de stat al MAI pe 14