Fostul sef al AEP, Daniel Barbu, a fost chemat la DNA!

Potrivit unor surse Antena 3, fostul sef al AEP si candidatul ALDE la europarlamentare, Daniel Barbu, a fost chemat miercuri la DNA (Directia Nationala Anticoruptie), unde acesta va da explicatii in dosarul privind finantarea PSD. "Cred ca urmasii savantului rus Pavlov au dezvoltat in Romania un reflex conditionat al DNA ca de cate ori sunt alegeri, de cate ori sunt campanii electorale sa intervina brutal in miezul competitiei politice. Ceea ce i se reproseaza domnului Draghici, ceea ce se reproseaza PSD-ului sunt lucruri mai vechi care au asteptat foarte mult pana cand DNA s-a pus in miscare. Nu era nicio problema sa mai stea DNA inca o luna sa se termine europarlamentarele si pe urma s ...