Fostul sef al Armatei SUA in Europa, avertisment ingrijorator pentru Romania: 'Trebuie sa se pregateasca pentru un potențial conflict'

Unul dintre cei mai importanți ofițeri ai Armatei Statelor Unite, generalul Ben Hodges, a făcut dezvăluiri în exclusivitate, la emisiunea "Punctul de întâlnire" de la Antena 3, moderată de Radu Tudor, despre amenințările care planează asupra României, despre provocările din Marea Neagră și răspunsul aliaților. Fostul şef al Armatei SUA în Europa afirmă că în Europa există o nouă "cortină de fier", pe Marea Neagră şi la limita dintre statele NATO şi fostele state sovietice.

CITEȘTE ȘI: Ce boli sunt provocate de dinții prost îngrijiți

”Mă gândesc la România ca aliat împărțit în trei așa-zise categorii. În primul rând, experiența mea personală cu soldații din România și din Afganistan. Femei și bărbați nemaipomeniți, foarte buni profesioniști. Un aliat pe care te poți baza. România este una dintre puținele țări care și-au crescut angajamentul în Afganistan odată cu Statele Unite.

Al doilea lucru care îmi vine imediat în minte este efortul său, mulțumitp șefului Statului Major, generalul Ciucă, pentru îmbunătățirea și modernizarea capabilităților. militare. El nu poate face asta singur. Are nevoie de susținerea Parlamentului și a Guvernului, dar văd la România este o creștere semnificativă. România a alocat 2% pentru Apărare. Asta face din ea un aliat de nădejde.

În al treilea rând ne putem uita la această hartă. În unele dintre cele mai importante părți ale Europei, în zona Mării Negre, poți simți că NATO acordă o tot mai mare atenție acestei zone. Realizăm cât de importantă este zona Mării Negre din punc de vedere strategic și cred că România va ajunge să joace un rol important pentru ceea ce trebuie să facă NATO în zona Mării Negre”, a declarat Ben Hodges.

”Aveți dreptate. Sistemul antirachetă de la Deveselu, la fel ca cel care sperăm că va fi gata în curând, în Polonia, a fost instalat ca să-i protejeze pe cetățenii europeni, aliații noștri, de rachetele care pot veni din Iran. Rușii sunt profesioniști. Ei știu că cele două sisteme nu sunt ofensive. Dacă am fi avut un sistem care să oprească rachetele venite dinspre Rusia, am fi fost copleșiți imediat. Aceasta face parte din retorica tipică falsă a rușilor de a da vina pe alții pentru propriul comportament agresiv. Nu am nicio îndoială. Dacă Rusia ar fi decis să lanseze un atac, ar fi atacat aceste sisteme. Dar nu cred că este necesar. Sunt acuzații false.”, a susținut Hodges.

CITEȘTE ȘI: Cum să stimulezi inteligenţa copiilor: Programul ideal şi tipul de activităţi care dau roade

”Occidentul, restul Alianței, Statele Unite și Canada știu despre importanța României. Vorbesc din punct de vedere geografic, din punct de vedere al implicării ării ca aliat NATO și referindu-mă la comportamentul agresiv al Rusiei începând de la invadarea Georgiei de acum 10-11 ani și faptul că a ajuns și în Ucraina a atras atenția. România are șansa de a juca un rol foarte important în această zonă strategică, dat fiind că vorbim despre Marea Neagră, despre Dunăre, de apropierea geografiă de Ucraina și așa cum ați spus, de Rusia. România este un aliat important într-un loc important. Dacă ar fi să sfătuiesc autoritățile din România, le-aș spune că trebuie să se pregătească pentru un potențial conflict. Vrem să menținem această posibilitate cât mai mică având echipamet modern, trupe bine antrenate, fie că e vorba despre Armată Marină și Forțe Aeriene.”, a spus generalul.

Generalul Ben Hodges a condus Armata SUA în Europa din 2014 până în 2017, când a trecut în rezervă.