Fostul sef al ASF, Dan Radu Rusanu, castiga partial procesul cu statul dupa ce a fost arestat 7 luni si apoi achitat

Curtea de Apel Bucureşti a decis ca fostul șef al ASF, Dan Radu Ruşanu, să primeaască de la stat despăgubiri de 70.000 de lei reprezentând onorariile avocaţilor care l-au reprezentat în procesul în care a fost arestat şi ulterior achitat. Ruşanu ceruse daune de 6,5 milioane de lei. „Admite apelul. Anulează sentinţa apelată şi rejudecând: […]