Fostul sef al IPJ Olt, audiat de Consiliul de Disciplina a IGPR, in cazul Caracal

Fostul adjunct din IPJ Olt, Nicolae Alexe, s-a prezentat astazi la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) din Capitala, fara a da declaratii jurnalistilor. Alexe este chemat pentru a doua oara pentru audieri in fata Consiliului de Disciplina. Surse din cadrul Politiei au declarat ca in cazul lui Nicolae Alexe s-a incheiat cercetarea disciplinara, acesta fiind chemat pentru a doua oara in fata Consiliului de Disciplina pentru audiere. AUDERI in cazul "Caracal". Fostul sef IPJ Olt Nicolae Alexe, audiat la IGPR Pe 7 august, fostul adjunct din IPJ Olt, Nicolae Alexe, a fost audiat timp de aproape 6 ore la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), in dosar ...