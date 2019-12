Fostul sef al Orange, condamnat la inchisoare in legatura cu sinuciderea a 35 de angajati ai companiei

Un tribunal din Franţa l-a condamnat pe fostul director executiv al companiei de telecomunicaţii Orange, Didier Lombard, la un an de închisoare, după ce l-a găsit vinovat de „hărţuire morală”, într-un caz care are legătură cu o serie de sinucideri ale angajaţilor companiei, la sfârşitul anilor 2000, scrie adevarul.ro. Din sentinţa de un an în […]

