Fostul sef al PSD Cluj, Liviu Alexa, publica poze in premiera cu Liviu Dragnea, inconjurat de "prietenii" Vasile Dancu si Doru Buscu

Fostul jurnalist, Liviu Alexa, fost presedinte al PSD Cluj, unul dintre apropiatii lui Liviu Dragnea, publica in ziardecluj.ro poze in premiera cu fostul lider PSD impreuna cu consultantul politic Doru Buscu, care conduce si publicatia Catavencii, si fostul vicepremier Vasile Dancu, recent ales in conducerea PSD.