Fostul sef CCR, Augustin Zegrean: "Cu tancul puteau intra in casa aia, daca voiau"

Fostul sef al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean, a vorbit, luni dupa-amiaza despre cazul de la Caracal si despre actiunea politistilor si a procurorului, care au asteptat, pana la sase dimineata, sa intre in curtea criminalului Gheorghe Dinca, care a ucis doua fete, pe Alexandra si pe Luiza. "Cu tancul puteau intra in casa aia, daca voiau. Nimeni nu-i oprea si nimic nu le interzicea sa faca asta. Cand aud atatea scuze si atatea judstificari idioate, ma inspaimant. Intr-un fel este explicabil. Stiti cata scoala face un agent de politie astazi? Zece luni, din care patru luni practica in strada. Deci se duc la scoala de politie si dupa zece luni, ii imbraca in politisti si ii trimit in strada ...