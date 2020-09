Fostul sef DIPI Gelu Oltean, despre Dosarul Ayahuasca: Am fost anuntati de descindere cu cateva zile inainte. Am facut scoala cu anchetatorii - cum se scrie ayahuasca, ce este

Fostul sef al Departamentului de Informatii si Protectie Interna (DIPI) Gelu Oltean, trimis in judecata pentru trafic de droguri de mare risc si constituirea unui grup infractional organizat in "Dosarul Ayahuasca", sustine ca fusese anuntat in legatura cu descinderile la imobilul din Dambovita unde se afla clinica partenerei sale si afirma in continuare ca dosarul sau este unul fabricat.