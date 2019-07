Bomba in showbiz-ul romanesc! Alin Ionescu, fostul sot al Cristinei Spatar, s-a casatorit duminica (14 iulie), cu aleasa inimii lui, Larisa Larisa Tanasoiu.

Bruneta, supranumita ‘Regina Instagramului’, are 29 de ani, este din Ramnicu Valcea, iar in trecut a fost asistenta de televiziune in emisiunea lui Dan Capatos de la Antena 1.

Fostul sot al Cristinei Spatar s-a insurat! A luat-o de sotie pe bruneta cu care a inselat-o pe artista

Evenimentul a avut loc inainte ca tanara sa aduca pe lume un baietel, scrie Cancan.ro, site-ul nr.1 din Romania. Alin Ionescu si Larisa Tanasoiu s-au casatorit civil in curtea vilei din Corbeanca a omului de afaceri.

La scurt timp dupa ce au spus ‘Da’, bruneta a postat pe Instagram mai multe imagini de la evenimentul fericit, dezvaluindu-i astfel chipul iubitului sau. Pana acum, Larisa evita sa posteze imagini cu fostul sot al Cristinei Spatar. Cei doi se logodisera la finalul lunii iunie.

Larisa Tanasoiu se intalnea inca din 2016 cu omul de afaceri

Larisa Tanasoiu se afisa cu omul de afaceri din anul 2016. Pe atunci, el nu era inca divortat de Cristina Spatar. Cei doi au fost filmati la un club din Snagov, in timp ce se plimbau cu barca. Alin Ionescu a negat ca ar fi avut ceva cu bruneta la vremea respectiva.

Si Cristina Spatar si-a refacut viata dupa divort. Artista este intr-o relatie de trei ani, insa nu doreste sa ii dezvaluie identitatea barbatului care o face fericita dupa divortul dureros de tatal copiilor sai.

‘Prietenul meu m-a ajutat foarte tare cu afacerea. El este cel care sta in spatele acestui business, nu sunt singura, sefa mea de atelier si fetele. Iubitul meu este alaturi de mine de la divort. Mai avem putin si facem trei ani si ma intelege, ma sustine, ma suporta. El face constructii.

Noi comunicam foarte mult si ne consultam. El a pornit un business cu putin timp inainte de al meu, dar nu a mers. Daca nu as fi avut un barbat langa mine mi-ar fi fost mult mai greu. Eu sunt o femeie foarte sensibila si am avut nevoie de suport. Mai nou am devenit puternica, zic eu. Daca maine ar fi sa o iau de la zero singura, stiu cu ce se mananca’, a declarat cantareata in cadrul emisiunii “Teo Show”.

