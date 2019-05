Fostul tenisman Mats Wilander. Sa vezi jucatori precum Halep si Nadal cum se misca pe teren la Roland Garros e ca si cum ai vedea o opera de arta"

"Dacă vrei să vezi doar un Grand Slam, atunci Roland Garros este turneul unde jucătorii arată cel mai bun tenis. Să vezi jucători precum Halep şi Nadal cum se mişcă pe teren la Roland Garros e ca şi cum ai vedea o operă de artă", a spus actualul comentator al postului de televiziune Eurosport.

Fostul tenisman Mats Wilander, câştigător a 7 turnee de Grand Slam, a comparat, miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută la Bucureşti, jocul Simonei Halep şi al lui Rafael Nadal pe zgura de la Roland Garros cu "o operă de artă", transmite Agerpres.ro Fostul jucător suedez susţine că Novak Djokovic va fi cel mai bun jucător din toate timpurile la momentul în care îşi va încheia cariera. "În tenis numărăm turneele de Grand Slam câştigate, iar acum Roger Federer este în frunte. Dar cred că recordul în tenis îl va deţine Novak Djokovic. Dacă va câştiga open-ul francez acum, cred că putem spune că este cel mai bun din toate timpurile, mai bun decât jucătorul cu cele mai multe turnee. Pentru că să câştigi de două ori cele patru mari turnee consecutiv este incredibil. Iar Novak Djokovic nu este un jucător terminat, mai are încă 3-4 ani şi probabil îşi va încheia cariera cu statutul de cel mai bun tenisman din toate timpurile", a afirmat el.Cu toate acestea, Mats Wilander şi-ar dori în ultimul act al open-ului francez doi jucători tineri: "Cred că finala mea de vis în acest an la Roland Garros ar fi Stefanos Tsitsipas împotriva unui Denis Shapovalov într-o formă de excepţie. Vreau să văd feţe noi. Iubesc jucătorii mari, dar pentru mine contează mai mult jocul de tenis. Nu mă deranjează dacă nu câştigă Rafa sau Novak".Aflat la Bucureşti pentru a promova turneul Roland Garros, Wilander a menţionat că prima amintire a sa despre România este legată de Ilie Năstase. "Prima mea amintire despre România este legată de Ilie Năstase. El era favoritul tatălul meu la tenis. Şi a fost şi favoritul meu la început. Pentru că Bjorn Borg l-a învins pe Năstase la Wimbledon în 1976 şi era la modă atunci în Suedia să îl simpatizezi pe jucătorul român. Apoi în 1979 am dat în circuit peste Florin (n.r. - Florin Segărceanu). Aşa că România a fost foarte importantă pentru tenisul din Suedia", a precizat Mats Wilander.Turneul Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului, se va desfăşura în perioada 26 mai - 9 iunie. Simona Halep este câştigătoarea ediţiei de anul trecut a turneului francez, ea învingând-o în finală pe americanca Sloane Stephens cu 3-6, 6-4, 6-1.