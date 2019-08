Fostul tenismen Andy Roddick ii vede favoriți pe Novak Djokovic și Bianca Andreescu, inainte de US Open

Andy Roddick (37 de ani), fost lider în ierarhia ATP, a analizat lupta pentru trofeu la US Open, şi îi vede favoriţi pe Novak Djokovic, în circuitul masculin, şi pe Bianca Andreescu, în cel feminin, anunță MEDIAFAX.

Campion la US Open în 2003, Roddick este de părere că bătălia pentru ultimul turneu de Mare Şlem al anului se va da tot între primii trei jucători ai lumii – Novak Djokovic, Rafael Nadal şi Roger Federer. Americanul i-a înfruntat pe toţi trei în cariera sa, încheiată în 2012, şi crede că Djokovic are cele mai mari şanse la ediţia din acest an de la US Open.

“Este dificil, mereu îţi doreşti să vezi mai întâi tabloul înainte să faci predicţii. E ciudat, pentru că avem aceeaşi discuţie ca în urmă cu 10 ani, favoriţii fiind Roger, Rafa şi Novak. M-aş îndrepta mai mult către Novak în acest an”, a declarat Roddick, pentru Metro.

În circuitul feminin, Roddick a rămas impresionat de canadiana de origine română Bianca Andreescu. Sportiva de 19 ani a avut parte de o ascensiune uimitoare, ajungând pe locul 14 WTA. În 2019, Andreescu a ajuns până în finală la Auckland şi a câştigat turneele de la Indian Wells şi Toronto. În aceste condiţii, Roddick crede că Bianca este o sportive de urmărit la US Open.

“Pe tabloul feminin, cred că Andreescu este un nume în formă. Poate că oamenii nu o cunosc la fel de mult ca pe Serena Williams, dar joacă extraordinar în acest an”, a mai spus Roddick.

Turneul de la US Open va debuta pe 26 august şi se va încheia pe 8 septembrie.